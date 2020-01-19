Адвокаты президента США называют обвинения в адрес Трампа атакой на избирательные права американского народа

Команда юристов президента США Дональда Трампа, которая будет защищать его на судебном разбирательстве в Сенате, объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года.

"Статьи по импичменту, представленные Палатой демократов, являются опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента", - утверждают адвокаты президента в официальном ответе Сенату на приглашение на судебный процесс.

В документе утверждается, что стремление отстранить президента от власти - "это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев".

"Эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания, и продолжается и по сей день", считают юристы.

В их ответе Сенату подчеркивается, что Трамп "категорически и однозначно отвергает оба пункта обвинений", и содержится требование "отвергнуть представление к импичменту".

Как сообщалось, после того, как Сенат в четверг официально открыл судебный процесс, Трампу была направлена повестка, информирующая его об обвинениях.

Во вторник будущей недели сенаторы должны обсудить и проголосовать за резолюцию, устанавливающую правила судебного разбирательства.

Американские законодатели, ведущие дело об импичменте против Дональда Трампа, в субботу представили краткое изложение своих аргументов в поддержку обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу против президента, сообщают СМИ.

Законодатели суммировали аргументы, высказанные в течение нескольких недель показаний в конце прошлого года во время расследования импичмента Палаты представителей в 111-страничном документе.

Менеджеры заявили, что Трамп должен быть смещен с поста президента, чтобы гарантировать "честность" президентской предвыборной кампании 2020 года.

"Страна следит за тем, как отреагирует Сенат", - говорится в заявлении семи менеджеров по импичменту Палаты представителей.