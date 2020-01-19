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Дальнее зарубежье 19.01.2020 11:39

СМИ привели цитаты из обвинительного документа демократов на процессе по импичменту Трампу

Американские законодатели, ведущие дело об импичменте против Дональда Трампа, в субботу представили краткое изложение своих аргументов в поддержку обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу США против президента, сообщили СМИ.

В частности, в документе говорится: "Президент Трамп демонстрирует продолжающееся стремление коррумпировать свободные и честные выборы, предать нашу национальную безопасность и ниспровергнуть конституционное разделение власти, и все - ради личной выгоды".

Демократы призвали Сенат "осудить и отстранить президента Трампа, чтобы избежать серьезного и долгосрочного ущерба нашим демократическим ценностям и национальной безопасности."

"Если он не будет отстранен от должности, он будет продолжать угрожать нашей национальной безопасности, ставить под угрозу целостность наших выборов и подрывать наши основные конституционные принципы", подчеркивается в документе.

В нем говорится, что "президент Трамп злоупотребил властью, оказав давление на иностранное правительство, чтобы оно вмешалось в американские выборы".

Законодатели-демократы суммировали аргументы, собранные в течение нескольких недель на основе показаний в рамках расследования в отношении Трампа в конце прошлого года в 111-страничном документе.

"Страна следит за тем, как отреагирует Сенат", - говорится в заявлении семи менеджеров по импичменту Палаты представителей, которые назначены на процесс по импичменту в Сенате.

Команда юристов президента США Дональда Трампа, которая будет защищать его на судебном разбирательстве в Сенате, объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года.

"Статьи по импичменту, представленные Палатой демократов, являются опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента", - утверждают адвокаты президента в официальном ответе Сенату на приглашение на судебный процесс.

В документе утверждается, что стремление отстранить президента от власти - "это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев".

"Эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания, и продолжается и по сей день", считают юристы.

В их ответе Сенату подчеркивается, что Трамп "категорически и однозначно отвергает оба пункта обвинений", и содержится требование "отвергнуть представление к импичменту".

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, ТРАМП, ОБВИНЕНИЯ


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