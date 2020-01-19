Президент Венесуэлы высказался за прямой диалог с Соединенными Штатами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что прямые переговоры с Соединенными Штатами позволят выстроить новый тип отношений между двумя странами.
"Отношения уважения и диалога делают ситуацию беспроигрышной. Отношения конфронтации ведут к проигрышу. Это формула", - заявил он в интервью изданию The Washington Post.
По словам Мадуро, "если между правительствами есть взаимное уважение, то, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, наличие диалога, обмена правдивой информацией означает, что мы сможем создать новый тип отношений, будьте уверены".
В то же время, газета подчеркнула: "Соединенные Штаты твердо придерживаются своей позиции: до тех пор, пока Мадуро не захочет обсудить свой уход из президентского дворца, прямые переговоры, вероятно, только укрепят его".
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