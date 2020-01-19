Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Берлине примет участие в Международной конференции по Ливии.

Инициатива проведения конференции по урегулированию ситуации в Ливии при участии России и США была выдвинута канцлером Германии Ангелой Меркель.

Согласие принять в ней участие выразили глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Кремле рассчитывают, что на конференции состоится обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса. "В том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - сообщили ранее в пресс-службе президента РФ.

Ключевые договоренности, отметили в Кремле, будут зафиксированы в итоговом документе Конференции.

В минувшую пятницу Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали различные аспекты проведения конференции по Ливии.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО РОССИИ И ТУРЦИИ

Турция - один из ключевых сторонников правительства национального единства Ливии, которое базируется в Триполи, на его стороне также выступают Катар и Италия.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет.

2 января парламент Турции одобрил закон, разрешающий Анкаре направлять войска в Ливию по просьбе официальных властей этой страны. Предполагается, что они помогут признанному ООН правительству национального согласия Ливии во главе с Сараджем сдержать наступление на столицу страны, Триполи, другой стороны конфликта - Ливийской национальной армии Хафтара.

8 января лидеры России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Начиная с полуночи 12 января ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

На следующий день - 13 января, в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.

Однако, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра. Впоследствии стало известно, что он покинул российскую столицу так и не подписав соглашение.

ПИСЬМО ХАФТАРА

Вместе с тем, за два до конференции по Ливии стало известно о готовности Хафтара вернуться в Москву для продолжения мирных переговоров.

В Кремле 17 января сообщили о получении, направленного президенту России, письма от командующего Ливийской национальной армией.

"Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Путин, мой дорогой друг! Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии", - отмечалось в письме Хафтара.

Поблагодарив Путина, он выразил "полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии". "Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение", - подчеркивалось в послании.

Источник сообщил "Интерфаксу", что сроки визита командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) в Москву будут определены после конференции в Берлине.

ПЕРЕМИРИЕ

И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что соглашение между сторонами конфликта о прекращении огня в Ливии пока соблюдается, Россия надеется, что оно будет бессрочным.

"Перемирие, которое до их (сторон ливийского конфликта - ИФ) приезда в Москву было объявлено, оно все-таки соблюдается, это определенный шаг вперед, будем надеяться, что так оно и сохранится, желательно на неопределенное время", - сказал Лавров на пресс-конференции.

При этом, по его словам, Хафтар и Сарадж пока не готовы к прямым переговорам.

"Главное теперь, чтобы после берлинской конференции, если все пойдет как запланировано, ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга. Пока отношения между ними очень напряженные, они не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом", - заметил Лавров.

ДВУСТОРОННЯЯ ПОВЕСТКА

Как неоднократно отмечали в Кремле, любые многоформатные международные встречи всегда используют и для проведения двусторонних контактов. Пока двусторонняя повестка Путина на конференции в Берлине не известна, но высокий уровень участников этой встречи предоставляет лидерам возможность пообщаться и тет-а-тет.

Известно, что в Берлине будет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео.