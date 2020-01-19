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Происшествия 19.01.2020 10:41

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в индонезийской части Новой Гвинеи

Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в северной части острова Новая Гвинея на территории Индонезии в 156 км западнее города Джаяпура, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:38 по бакинскому времени в субботу землетрясения имел координаты 2.96 градуса южной широты и 139.38 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]