Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в индонезийской части Новой Гвинеи

Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в северной части острова Новая Гвинея на территории Индонезии в 156 км западнее города Джаяпура, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:38 по бакинскому времени в субботу землетрясения имел координаты 2.96 градуса южной широты и 139.38 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
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