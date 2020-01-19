Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в индонезийской части Новой Гвинеи

Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в северной части острова Новая Гвинея на территории Индонезии в 156 км западнее города Джаяпура, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:38 по бакинскому времени в субботу землетрясения имел координаты 2.96 градуса южной широты и 139.38 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".