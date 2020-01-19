Трамп подтвердил готовность США к укреплению американо-японского договора о безопасности

Президент США Дональд Трамп считает, что новые вызовы в мире требуют укрепления Договора о сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.
"Поскольку обстановка в области безопасности продолжает меняться и возникают новые вызовы, крайне важно, чтобы наш альянс еще больше укреплялся и углублялся", - сказал Трамп в заявлении, посвященном 60-летию со дня подписания документа.
Президент отметил: "Я уверен, что в предстоящие месяцы и годы вклад Японии в нашу взаимную безопасность будет продолжать расти, и союз будет продолжать процветать".
В июне прошлого года Трамп заявил на пресс-конференции в Японии, что договор 1960 года, который является стержнем оборонной политики Японии, был "несправедливым" и должен быть изменен, отметив, в то же время, что он не думает о выходе из пакта.
Договор обязывает Соединенные Штаты защищать Японию, которая в соответствии с конституцией не имеет права ведения войн. В свою очередь Япония предоставляет военные базы, используемые Соединенными Штатами.
Договор был подписан в Вашингтоне 19 января 1960 года.
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