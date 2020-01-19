Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 19.01.2020 10:20

Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне в поединке на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой спортсменов в первом полусреднем весе был завершен техническим нокаутом на первой минуте первого раунда.

Для 31-летнего Магрегора это был первый поединок после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Всего на его счету в смешанных единоборствах четыре проигрыша, а победа над Серроне стала 22-й. Что касается 36-летнего Серроне, он проиграл в 14-й раз, до этого выиграв 36 поединков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, UFC, МАКГРЕГОР, ПОБЕДА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]