Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне в поединке на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Бой спортсменов в первом полусреднем весе был завершен техническим нокаутом на первой минуте первого раунда.
Для 31-летнего Магрегора это был первый поединок после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Всего на его счету в смешанных единоборствах четыре проигрыша, а победа над Серроне стала 22-й. Что касается 36-летнего Серроне, он проиграл в 14-й раз, до этого выиграв 36 поединков.
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