Бывшее советское руководство несет прямую ответственность за трагедию 20 января - МИД

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в Баку и Сумгаит, а также в другие города Азербайджана, были введены части советской армии с численностью 26 000 человек для осуществления операции под названием «Удар». В результате военного вторжения были убиты 147 гражданских лиц, а 744 получили серьезные повреждения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана под названием «Черный Январь».

19 января 1990 года Председатель Верховного Совета СССР М. Горбачев, грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Баку с 20 января. Однако, чтобы население не знало об этом, спецподразделение Комитета Государственной Безопасности СССР «Альфа» взорвало энергоблок азербайджанского телевидения, соответственно отключив телевещание в стране. Таким образом, войска вошли в город, не ведущий о введении чрезвычайного положения, и безжалостно уничтожили мирных жителей.

В преддверии этих трагических событий необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность армянских шовинистов в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана и безразличие советского руководства этой незаконной деятельности, а также насильственная депортация сотни тысяч азербайджанцев из Армении, способствовали усилению движения в Азербайджане против советской власти. Советская армия, введенная в страну с целью предотвратить общенациональное движение и сломать волю к независимости азербайджанского народа, совершила беспрецедентную расправу над мирным населением, полностью нарушив нормы международного права, Конституции СССР и Азербайджанской ССР.

Сразу же после трагических событий общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев провел пресс-конференцию в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил свершившиеся злодеяния, назвав это террором, совершенным против мирных людей, и актом против закона, демократии и гуманизма. Там же он потребовал дать политическую оценку данным событиям и наказать виновных в резне азербайджанского народа. После возвращения к политической власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева трагедия 20 января получила политико-правовую оценку на государственном уровне. На специальном заседании парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана в феврале 1994 года событие 20 января 1990 года, в ходе которого были жестоко убиты невинные люди, было расценено военной агрессией и преступностью. В результате продолжающихся обсуждений в парламенте в марте 1994 года было принято решение «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года».

С целью правильного осознания и анализа реалий нашей истории необходимо достоверно оценить события, приведшие к трагедии 20 января. В основе всех бед стоят необоснованные территориальные притязания армян, которые в массовом порядке были переселены в регион, в особенности на исторические территории Азербайджана, в начале 19-го века

С начала 20-го века азербайджанский народ подвергался насильственной и дискриминационной политике армянских националистов, становился жертвой беспрецедентных массовых убийств. С конца 1980-х годов с началом распада СССР Армения начала претворять все более откровенную агрессивную политику против Азербайджана, что впоследствии привело к военной оккупации Нагорно-Карабахского и семи прилегающих районов Азербайджана. Наряду с азербайджанцами, насильственно изгнанными с мест своего постоянного проживания в Армении, сотни тысяч азербайджанцев, исторически проживающих на оккупированных территориях, также стали жертвами этнической чистки. В оправдание своих территориальных притязаний к Азербайджану армянские экстремисты еще в 1988 году инициировали провокацию в городе Сумгаит, главным инициатором и организатором которой по материалам Генеральной прокуратуры СССР был этнический армянин Эдуард Григорян, приговоренный к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был переведен для отбывания наказания в Армению, где поспешно был освобожден, что также является показательным фактом, разоблачающим истинных виновников этих событий.

Кровавые события 20 января, совершенные 30 лет назад, требуют политической и правовой оценки международного сообщества. В результате этой жестокой трагедии были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие международно-правовые документы, по своей сути и масштабу это событие стало одним из серьезных преступления 20 века. Бывшее советское руководство несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному праву, события 20 января должны быть охарактеризованы в качестве преступления против человечества, а его инициаторы и исполнители должны нести наказание.