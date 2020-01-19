Налог на проживание в отелях Турции для организованных туристов будет включен в турпакет

Путешественникам, скорее всего, не придется отдельно оплачивать туристический налог в Турции, поскольку он будет включен в турпакет, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель председателя совета директоров туристического холдинга OTI Holding Джошкун Юрт.
"Туристический налог в Турции будет, этот вопрос уже решен. Сейчас идет обсуждение, как его будут взимать. Скорее всего, сбор будет входить в турпакет - гостиницы просто включат его в цену для туроператоров. Путешественникам при заселении платить будет не нужно", - сказал он.
Эксперт добавил, что сумма налога (1%) невелика и на продажи не повлияет. "Те туристы, которые приобрели туры на 2020 год по акциям раннего бронирования, в отелях налог платить также не будут, гостиницы возьмут его на себя", - уточнил Юрт.
Туристический налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 апреля 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%.
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