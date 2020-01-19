В праздновании Крещения в России участвовали свыше 2 млн человек

Сотрудники МВД России обеспечили безопасность в период празднования Крещения Господня, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ночь на 19 января около 2,1 миллионов человек приняли участие в более чем 8,7 тысячах религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня", - сказала Волк.
По ее словам, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время торжественных богослужений в храмах и монастырях, а также в местах массового купания верующих привлечены свыше 41 тысячи сотрудников полиции.
Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.
"Нарушений общественного порядка не допущено", - отметила представитель МВД.
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