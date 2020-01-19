Иранские эксперты самостоятельно работают над расшифровкой самописцев сбитого самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), пока не планируют передавать их другой стране, сообщил руководитель отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

"Мы пытаемся расшифровать данные "черных ящиков" здесь, в Иране; в противном случае, наши варианты - Украина и Франция, но до сих пор не было принято никакого решения об отправке их в другую страну", - сказал он в интервью агентству IRNA в воскресенье.

Ранее Резаифар заявил агентству, что поскольку сбитый Ираном Boeing-737-800 был достаточно новым, то у Ирана еще нет технологии для расшифровки данных его самописцев. Они будут направлены во Францию. Помощь в расшифровке готовы оказать канадские специалисты.

Между тем в интервью иранскому агентству Tasnim он заявлял, что самописцы будут переданы Украине.

Лайнер МАУ был по ошибке сбит силами ПВО Ирана 8 января.