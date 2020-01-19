Глава Еврокомиссии приветствовала германскую инициативу конференции по Ливии

Европейская комиссия (ЕК) готова полностью поддержать итоги Берлинской конференции по Ливии и будет участвовать в их реализации, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Ливийское население страдает слишком долго. Трудная ситуация в Ливии сказывается на всей Северной Африке. Это очень хорошая инициатива германских организаторов - собрать за столом на Берлинской конференции всех ключевых игроков", - написала фон дер Ляйен в воскресенье в своем твиттере.
Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в организованной германскими властями конференции, которая состоится 19 января в Берлине, примут участие следующие страны: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
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