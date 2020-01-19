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Дальнее зарубежье 19.01.2020 17:42

Эрдоган на встрече с Путиным объявил об успешном завершении сделки по С-400

Турция и Россия, несмотря на внешнее давление, завершили сделку по поставкам ЗРС С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - сказал Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обращаясь к российскому президенту "дорогой друг", Эрдоган отметил, что 2019 год был успешным в плане двустороннего сотрудничества. В частности он упомянул реализацию проектов "Турецкий поток", а также проект по строительству АЭС "Аккую".

"Важный проект - атомная электростанция "Аккую" имеет очень большое значение. Введение в эксплуатацию первого блока атомной электростанции намечено в 2023 году", - сказал Эрдоган.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]