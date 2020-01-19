Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, отказавшийся подписать в Москве соглашение, продемонстрировал, что является сторонником военного решения конфликта в Ливии, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия. Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина Сараджа (глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж - ИФ), чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное, он выполнил свою задачу", - сказал Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, несмотря на то, что не все ожидания Правительства национального согласия Ливии, по его словам, были реализованы, все же соглашение с их стороны было подписано. "Но, с другой стороны, Хафтар не подписал соглашение, что показывает, демонстрирует нам, что Хафтар является сторонником не мирного процесса, а военного разрешения вопроса", - сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что в Ливии должен быть обеспечен мир и спокойствие. "Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу", - сказал он.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.