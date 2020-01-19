Четыре рабочих группы займутся реализацией договоренностей по Ливии, которые планируется принять в Берлине

Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание четырёх рабочих групп, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ходом подготовки документа.
"Четыре технические рабочие группы будут заседать дважды в месяц в закрытом формате на уровне экспертов в течение начальных этапов реализации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работа этих групп будет строиться на основе соответствующих "корзин" коммюнике.
Каждую группу будет возглавлять представитель ООН.
"На закрытых сессиях участники будут рассматривать проблемы, препятствующие выполнению решений, обмениваться соответствующей информацией, координировать оперативные потребности и объём содействия без ущерба для мандата СБ ООН", - подчеркнул собеседник агентства.
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