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Дальнее зарубежье 19.01.2020 18:00

Четыре рабочих группы займутся реализацией договоренностей по Ливии, которые планируется принять в Берлине

Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание четырёх рабочих групп, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ходом подготовки документа.

"Четыре технические рабочие группы будут заседать дважды в месяц в закрытом формате на уровне экспертов в течение начальных этапов реализации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа этих групп будет строиться на основе соответствующих "корзин" коммюнике.

Каждую группу будет возглавлять представитель ООН.

"На закрытых сессиях участники будут рассматривать проблемы, препятствующие выполнению решений, обмениваться соответствующей информацией, координировать оперативные потребности и объём содействия без ущерба для мандата СБ ООН", - подчеркнул собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФРГ, ЛИВИЯ, ДОКУМЕНТ, ПОДРОБНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]