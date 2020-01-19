Проект итогового коммюнике конференции по Ливии предусматривает санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня

Введение санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии предлагается в проекте итогового документа международной конференции по Ливии, открывающейся в Берлине, сообщил телеканал CNN.
"Мы призываем СБ ООН вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто, как было установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, государства-члены должны обеспечивать их соблюдение", - говорится в проекте резолюции.
Как сообщают СМИ, в проекте также заложено положение о формировании механизма мониторинга за потенциальным мирным соглашением, а также призыв к недопущению атак на нефтяную инфраструктуру страны.
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