Путин считает хорошим результатом перемирие в Ливии

Ливийские конфликтующие стороны поддержали призыв России и Турции о прекращении огня, сейчас крупномасштабных боевых действий не ведется, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле - призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И, несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он добавил: "И крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для встречи сегодняшней в многостороннем плане здесь, где мы с вами находимся, в Берлине".

Путин отметил, что Россия поддерживает инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель по проведению конференции по Ливии. "Эта ситуация беспокоит всех: и ливийские стороны, это беспокоит, и нас с вами, как руководителей стран, которые близки к этому региону, это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу из Ближнего Востока, из Африки", - сказал Путин.