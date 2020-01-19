Путин не теряет надежды на продолжение диалога между противоборствующими сторонами в Ливии

Россия рассчитывает, что диалог между конфликтующими сторонами в Ливии будет продолжен, несмотря на то, что командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар не подписал соглашение в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, действительно, мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон. Сам факт того, что они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и с друг с другом - я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег министров иностранных дел и министров обороны, которые максимальные усилия приложили к тому, чтобы договаривающиеся стороны пришли к согласию и поддержали совместное заявление", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он добавил: "Да, действительно, не все удалось, одна из сторон заявления, пока во всяком случае, не поддержала, но мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен".
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