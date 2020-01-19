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Дальнее зарубежье 19.01.2020 18:12

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Международная конференция по Ливии стартовала в Берлине за закрытыми дверями.

На совместном фотографировании участников, которое предшествовало конференции, не было представителей ливийских сторон - главы правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Файеза Сараджа и противостоящего ему фельдмаршала Халифа Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).

В зале конференции ее участники некоторое время общались между собой "на ногах". Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров беседовали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Российского президента коротко поприветствовали президент Египта Абдель Фаттах ас Сиси и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер Великобритании Борис Джонсон также поприветствовал президента РФ.

Путин прибыл в офис канцлера Германии последним из приглашенных на конференцию.

Конференция при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЛИВИЯ, КОНФРЕНЦИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]