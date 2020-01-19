В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Международная конференция по Ливии стартовала в Берлине за закрытыми дверями.
На совместном фотографировании участников, которое предшествовало конференции, не было представителей ливийских сторон - главы правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Файеза Сараджа и противостоящего ему фельдмаршала Халифа Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).
В зале конференции ее участники некоторое время общались между собой "на ногах". Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров беседовали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Российского президента коротко поприветствовали президент Египта Абдель Фаттах ас Сиси и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер Великобритании Борис Джонсон также поприветствовал президента РФ.
Путин прибыл в офис канцлера Германии последним из приглашенных на конференцию.
Конференция при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
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