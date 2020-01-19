Помпео обсудил с главой европейской дипломатии Боррелем мир на Ближнем Востоке

Госсекретарь Мак Помпео сообщил, что перед началом международной конференции по Ливии провел в Берлине встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Провел сегодня приятную встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить общие вызовы, включая пути, которые мы совместно можем выработать для достижения более прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - написал Помпео в своем твиттере.

Оба дипломата принимают участие в берлинской конференции по Ливии.

Ранее высокопоставленный представитель американского госдепартамента проинформировал журналистов, что госсекретарь "на полях" конференции намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН.

"В Берлине госсекретарь встретится с мировыми лидерами, он будет отстаивать три положения: во-первых, продолжение действия режима прекращения огня в Ливии; во-вторых, вывод всех внешних сил; в-третьих, возвращение к политическому процессу, осуществляемому при содействии ООН и под руководством Ливии", - сказал чиновник на брифинге.

По сообщению госдепа, у Помпео "на полях" конференции предусмотрены встречи с Помпео встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас Сиси, главами МИД ОАЭ Абдаллой бен Зиадом аль Назайаном, Турции Мевлютом Чавушоглу, Германии Хайко Маасом, верховным представителем по иностранным делам Евросоюза Жозепом Боррелем.