Договоренностей по дате визита Хафтара в Москву пока нет - замглавы МИД РФ Богданов

Пока нет конкретных договоренностей по дате визита в Москву командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Пока конкретных договоренностей нет. Но в принципе мы же постоянно с ним в контакте, он приезжал неоднократно в Москву, и я думаю, что еще будет приезжать", - сказал Богданов журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли визит до конца января, он сказал: "Я, честно говоря, не знаю. Потому что нас спрашивали: "может даже до Берлина?". Но просто физически невозможно".

Маршал Хафтар, по словам Богданова, в Берлине, как и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж.

"Я думаю, что понадобятся дополнительные контакты и с ним, и с другим лагерем (Сараджем - ИФ). Так что, я думаю, что будет визит, и будут контакты в Москве", - сказал Богданов.

При этом он отметил, что пока российские представители не проводили в Берлине переговоров с Хафтаром. "Нет пока еще", - сказал замглавы МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он усомнился, что в Берлине такая возможность появится. "Если будет окошко, я не знаю. Я не очень уверен в этом", - сказал Богданов.