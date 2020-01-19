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Дальнее зарубежье 19.01.2020 18:37

Договоренностей по дате визита Хафтара в Москву пока нет - замглавы МИД РФ Богданов

Пока нет конкретных договоренностей по дате визита в Москву командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Пока конкретных договоренностей нет. Но в принципе мы же постоянно с ним в контакте, он приезжал неоднократно в Москву, и я думаю, что еще будет приезжать", - сказал Богданов журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли визит до конца января, он сказал: "Я, честно говоря, не знаю. Потому что нас спрашивали: "может даже до Берлина?". Но просто физически невозможно".

Маршал Хафтар, по словам Богданова, в Берлине, как и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж.

"Я думаю, что понадобятся дополнительные контакты и с ним, и с другим лагерем (Сараджем - ИФ). Так что, я думаю, что будет визит, и будут контакты в Москве", - сказал Богданов.

При этом он отметил, что пока российские представители не проводили в Берлине переговоров с Хафтаром. "Нет пока еще", - сказал замглавы МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он усомнился, что в Берлине такая возможность появится. "Если будет окошко, я не знаю. Я не очень уверен в этом", - сказал Богданов.

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Тэги: РОССИЯ, ХАФТАР, ВИЗИТ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]