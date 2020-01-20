Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
"Я хочу, чтобы вы услышали правду от меня, которой могу поделиться не как принц или Герцог, а как Гарри - тот же самый человек, который 35 лет рос на ваших глазах, но с более ясной перспективой", - сказал Гарри в речи в благотворительном фонде Сентебейла.
Принц сказал: "Великобритания - мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится", и добавил: "Мне очень грустно, что до этого дошло."
Как сообщалось, принц и его супруга Меган Маркл достигли договоренностей с королевской семьей, что более не будут исполнять королевские обязанности и лишаются титулов "королевские высочества".
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