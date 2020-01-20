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Регион 20.01.2020 10:10

Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ, если европейские участники СВПД не выполнят своих обязательств

Недобросовестное поведение европейских участников ядерной сделки от 2015 года приведет к изменению отношений Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил Спикер иранского парламента Али Лариджани.

"Мы недвусмысленно заявляем, что если Европа по каким-либо причинам будет вести себя несправедливо при использовании статьи 37 ядерного соглашения, Исламская республика примет серьезное решение о своем сотрудничестве с МАГАТЭ, и проект решения будет готов к обсуждению в парламенте", - цитирует иранское информагентство Tasnim заявление Лариджани, сделанное на заседании парламента в воскресенье.

По его мнению, угрозы США вынуждают "могущественные европейские страны вести себя "жалко и неблагоразумно".

В частности, Лариджани отметил: "К сожалению, один из министров европейских стран недвусмысленно заявил: США угрожают увеличить тарифы на импорт автомобилей на 25%, если мы не используем спусковой механизм (нарастим давление на Тегеран - ИФ), поэтому мы будем вынуждены пойти по этому пути".

Он выразил сожаление в связи с недавним заявлением Франции, Великобритании и Германии об их решении включить механизм урегулирования споров в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Франции, Великобритании и Германии о включении механизма урегулирования споров в СВПД юридически не обосновано и политически неверно.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, МАГАТЭ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]