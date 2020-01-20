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    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

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ТЭК 20.01.2020 09:42

Цены на нефть растут на новостях из Ирака и Ливии, Brent на уровне $65,7 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 составляет $65,7 за баррель, что на $0,85 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,67 (1,14%) - до $59,21 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,54 за баррель, поднявшись на $0,02 (0,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

На прошлой неделе цена Brent опустилась на 0,2%, WTI - почти на 0,9%, причем снижение было отмечено по итогам второй недели подряд.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

"Скачок цен на нефть является разумным ответом на новости из Ливии и говорит о повышенной нервозности на рынке, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. - События в Ираке потенциально являются еще более серьезными".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]