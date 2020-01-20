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Дальнее зарубежье 20.01.2020 09:47

Евросоюз осудил расширение буровых работ Турции в исключительной экономической зоне Кипра

В связи с активизацией буровых работ Турции в Средиземном море у берегов Кипра Евросоюз вновь указал на необходимость конкретных шагов по созданию обстановки, способствующей диалогу.

"Намерение Турции начать дальнейшие разведочные и буровые работы в более широком регионе идет, к сожалению, в противоположном направлении", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС решил напомнить о своей позиции в отношении незаконной буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра в связи с последним заявлением турецких властей о том, что буровое судно "Явуз" будет отправлено для новой операции.

В коммюнике подчеркивается, что должны соблюдаться международное морское право, принцип добрососедских отношений и уважаться суверенитет и суверенные права государств в морских зонах.

"Все члены международного сообщества должны соблюдать эти принципы и воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность", - заявил представитель ЕВС.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, КИПР, РАЗВЕДКА/БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]