Армения ведет переговоры с Газпромом о фиксированном ценообразовании сроком на 10 лет

Армения ведет переговоры с компанией "Газпром Армения" (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP)) об определении механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет, заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян.

"Сейчас идут переговоры о долгосрочной выработке механизмов ценообразования на газ сроком на 10 лет, что связано также с результатами проводимой ими инвестиционной программы", - сказал Баграмян журналистам в субботу.

По его словам, ЗАО "Газпром Армения" подготовило десятилетнюю инвестиционную программу на сумму в $500 млн. "Инвестпрограмма направлена на улучшение системы газотранспортировки. С компанией также ведутся переговоры по оптимизации расходов", - отметил Баграмян.

В минувшую пятницу в ЗАО "Газпром Армения" "Интерфаксу" сообщили, что рассматривают возможность пересмотра цен на газ для потребителей республики. "Вопрос о пересмотре тарифа в компании обсуждается. Не исключено, что ЗАО "Газпром Армения" обратится с соответствующей заявкой в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В минувший четверг Баграмян не исключил, что ЗАО "Газпром Армения" может обратиться к ней с заявкой на повышение тарифа на природный газ для внутренних потребителей. "Цена на газ на границе (Грузии и Армении - ИФ) повысилась на $15. С расчетной точки зрения получается, что цена повысилась на $30, поскольку по действующим внутри республики тарифам эти $15 компания "Газпром Армения" взяла на себя. То есть, действующие в республике цены основаны на цене газа при импорте в Армению в размере $135", - сказал Баграмян армянскому новостному сайту "Лрагир".

"У компании были свои сбережения, и в результате переговоров стало возможным не повышать тогда цену на газ. Но это не может продолжаться вечно. Хотя и трудно определить, на сколько может быть повышена цена", - отметил Баграмян.

"Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Цена в $150 за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.

В декабре 2019 года ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в республику Армения. В соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохраняется на уровне 2019 года.

ЗАО "Газпром Армения" не только поставляет газ на внутренний рынок Армении, но также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 года.

Тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении последний раз пересматривался в январе 2017 года.

В настоящее время для потребителей, использующих до 10 тыс. куб. м газа в месяц, цена составляет 139 тыс. драмов (порядка $286 по текущему курсу - ИФ) за 1 тыс. куб. м. Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц, действует цена в нацвалюте, эквивалентная $242,1 за 1 тыс. кубометров.

Для малообеспеченных семей цена составляет 100 тыс. драмов ($206) за 1 тыс. куб. м при потреблении объема до 600 куб. м в год, за объем более 600 куб. м в год цена рассчитывается по ставке 139 тыс. драмов (около $286) за 1 тыс. куб. м.

Ранее в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна "Интерфаксу" сообщали, что с ЗАО "Газпром Армения" по вопросу о новых ценах на газ для внутренних потребителей ведутся переговоры.