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Дальнее зарубежье 20.01.2020 09:54

Двое полицейских убиты в результате стрельбы на Гавайях

Двое полицейских были убиты в результате стрельбы в воскресенье утром в Гонолулу (Гавайи), сообщают местные СМИ.

Согласно их данным, двое полицейских были убиты, еще один был тяжело ранен в результате стрельбы, которая произошла около 10 часов утра.

Инцидент, как сообщается, начался, когда подозреваемого выселили из дома, а в ответ он ударил ножом своего домовладельца. После чего подозреваемый открыл огонь по прибывшим на место полицейским, а позже поджег дом.

Сообщается, что по меньшей мере четыре дома были уничтожены пожаром.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл назвал произошедшее "беспрецедентной трагедией" для штата.

"Это беспрецедентная трагедия не только для города и округа Гонолулу, но и для всего штата Гавайи. Я хотел бы выразить мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям обоих офицеров, а также всему полицейскому управлению Гонолулу", - написал он в своем твиттере.

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Тэги: ГАВАЙИ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, СТРЕЛЬБА,

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]