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Дальнее зарубежье 20.01.2020 10:45

Зеленский заявил, что желает иметь надежные отношения с США без вовлечения во внутренние дела Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что хотел бы иметь хорошие надежные отношения с США как одним из стратегических партнеров Украины, но при этом не быть вовлеченным во внутриполитические процессы в этой стране.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров - США", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье.

Зеленский указал, что ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо участия или вовлечения Украины, или каждого отдельного украинца, в политическую ситуацию в США.

"Это их страна (США - ИФ), и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - заявил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]