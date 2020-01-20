Зеленский заявил, что желает иметь надежные отношения с США без вовлечения во внутренние дела Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что хотел бы иметь хорошие надежные отношения с США как одним из стратегических партнеров Украины, но при этом не быть вовлеченным во внутриполитические процессы в этой стране.
"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров - США", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье.
Зеленский указал, что ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо участия или вовлечения Украины, или каждого отдельного украинца, в политическую ситуацию в США.
"Это их страна (США - ИФ), и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - заявил он.
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