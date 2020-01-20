Сеул сообщил о первом случае заражения новым типом коронавируса

Власти Южной Кореи заявили о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщает "Ренхап".

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), китаянка, прибывшая в Международный аэропорт Инчхона, страдала лихорадкой, респираторными проблемами. Ее обследование дало положительный результат на новый тип коронавируса.

Сообщается, что на прошлой неделе она ездила в китайский город Ухань в провинции Хубэй. Сейчас она проходит лечение в местной больнице.

Также новые случаи заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, зафиксированы в Японии и Таиланде.

В выходные медицинские власти китайского города Ухань (провинция Хубэй) зарегистрировали 136 новых случаев заболевания пневмонией, источником которой является ранее неизвестный коронавирус.

Еще два человека были выявлены в новом пекинском аэропорту среди пассажиров, прилетевших из Уханя, один заболевший - в южной провинции Гуандун.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.

По данным китайских властей, зафиксированы три летальных случая от нового типа пневмонии.

Ранее сообщалось о двух скончавшихся.