Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.01.2020 10:00

Сеул сообщил о первом случае заражения новым типом коронавируса

Власти Южной Кореи заявили о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщает "Ренхап".

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), китаянка, прибывшая в Международный аэропорт Инчхона, страдала лихорадкой, респираторными проблемами. Ее обследование дало положительный результат на новый тип коронавируса.

Сообщается, что на прошлой неделе она ездила в китайский город Ухань в провинции Хубэй. Сейчас она проходит лечение в местной больнице.

Также новые случаи заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, зафиксированы в Японии и Таиланде.

В выходные медицинские власти китайского города Ухань (провинция Хубэй) зарегистрировали 136 новых случаев заболевания пневмонией, источником которой является ранее неизвестный коронавирус.

Еще два человека были выявлены в новом пекинском аэропорту среди пассажиров, прилетевших из Уханя, один заболевший - в южной провинции Гуандун.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.

По данным китайских властей, зафиксированы три летальных случая от нового типа пневмонии.

Ранее сообщалось о двух скончавшихся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНР, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЙ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]