Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Аллею Шехидов в понедельник в день памяти жертв трагедии 20 января 1990 года в Баку, когда в азербайджанскую столицу были введены подразделения Советской армии, что привело к многочисленным человеческим жертвам.
Президент возложил венок к комплексу вечного огня на Аллее.
Вместе с главой государства Аллею Шехидов посетили члены правительства, депутаты парламента, представители дипломатического комплекса.
В Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года на основе постановления Президиума Верховного Совета бывшего СССР, подписанного Михаилом Горбачевым, были введены подразделения Советской армии.
В результате в одном только Баку было убито свыше 130 гражданских лиц, более 600 человек были ранены, советские войска учинили в городе колоссальные разрушения. По сей день неизвестна судьба более 400 человек.
Большая часть погибших была похоронена в Нагорном Парке Баку, где позже была организована Аллея шехидов. Также на Аллее похоронены погибшие военнослужащие в период Карабахской войны 1990-94 годов.
В связи с этим, в 12.00 по всей стране будет объявлена минута молчания, сопровождающаяся гудками с кораблей, автомашин и поездов. Государственные флаги Азербайджана будут приспущены по всей территории республики, а также в дипломатических представительствах Азербайджана, действующих в различных странах.
В связи с траурными мероприятиями прекращено движение автотранспорта на улицах, прилегающих к Аллее. Полиция города перешла на усиленный режим работы.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к политическому руководству, в 1994 году событиям кровавого января была дана полная политико-правовая оценка.
Посещение Аллеи и возложение венков к памятнику входит в официальный протокол посещающих Азербайджан государственных и правительственных делегаций зарубежных стран.
Н.Аббасова
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