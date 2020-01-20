Полиция Техаса разыскивает подозреваемого в стрельбе в ночном клубе Сан-Антонио

Полиция города Сан-Антонио в штате Техас объявила в розыск подозреваемого в стрельбе в ночном клубе, сообщил глава местной полиции. Видеозапись опубликована в YouTube-канале городской полиции.

"Я убежден, что вскоре мы опознаем и задержим подозреваемого", - заявил глава полиции Сан-Антонио Уильям Макманус.

Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы два человека скончались, семеро получили ранения, среди них пятеро госпитализированы в больницы штата.

Полиция отреагировала на вызов о стрельбе в ночном клубе Ventura примерно в 20:00 (05:00 по мск).