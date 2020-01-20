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Дальнее зарубежье 20.01.2020 10:55

Полиция Техаса разыскивает подозреваемого в стрельбе в ночном клубе Сан-Антонио

Полиция города Сан-Антонио в штате Техас объявила в розыск подозреваемого в стрельбе в ночном клубе, сообщил глава местной полиции. Видеозапись опубликована в YouTube-канале городской полиции.

"Я убежден, что вскоре мы опознаем и задержим подозреваемого", - заявил глава полиции Сан-Антонио Уильям Макманус.

Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы два человека скончались, семеро получили ранения, среди них пятеро госпитализированы в больницы штата.

Полиция отреагировала на вызов о стрельбе в ночном клубе Ventura примерно в 20:00 (05:00 по мск).

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Тэги: США, ТЕХАС, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]