Казахстан вводит полный запрет на экспорт скота

Казахстан вводит запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

"На основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп", - говорится в сообщении.

"Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции", - полагают в Минсельхозе.

В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами, отмечается в сообщении.

В ведомстве не уточнили, с какой даты будет действовать обновленный приказ.

По информации Минсельхоза, массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию в стране.

"Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем, за 2019 год они были загружены менее чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота", - говорится в сообщении.

Поскольку госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед Минсельхозом поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, "ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации", поясняется в сообщении.

По данным Минсельхоза, в 2019 году из Казахстана вывезено 156 тыс. голов крупного рогатого скота. При этом большинство - 121,6 тыс. голов, или 78% - вывезено в Узбекистан, еще 14% - в Армению.

Кроме того, из страны вывезено почти 264 тыс. голов овец, из них более половины - маточное поголовье. Основным покупателем мелкого рогатого скота является Узбекистан, куда вывезено свыше 200 тыс. овец (76%). РФ закупила 21,5 тыс. голов (8,1%), Азербайджан - 18 тыс. (6,7%), Иран - около 12 тыс. (4,5%).