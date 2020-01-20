"Паразиты" стали первым иностранным фильмом, получившим главный приз Гильдии киноактеров США

Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо победил в главной номинации премии Гильдии киноактеров США "Лучший актерский состав", став таким образом первым иностранным фильмом, получившим награду в этой категории.
Этот фильм стал второй в истории иностранной кинокартиной, номинированной на премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Первым номинантом стала в 1998 году "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи.
Южнокорейский фильм обошел в этой номинации "Ирландца" Мартина Скорсезе с Робертом де Ниро и Аль Пачино, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино с Леонардо диКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях, "Скандал" с Шарлиз Терон и Николь Кидман, а также "Кролика ДжоДжо" новозеландского режиссера Тайки Вайтити с ним самим, Скарлетт Йоханссон и Сэмом Рокуэллом.
Лучшим актером гильдия признала Хоакина Феникса за роль в "Джокере", лучшей актрисой - Рене Зеллвегер за исполнение роли Джуди Гарленд в картине "Джуди".
Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде"), за лучшую женскую роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история").
В телевизионных категориях приза за лучшую команду актеров в драматическом сериале удостоена "Корона", в комедийном сериале - "Удивительная миссис Мейзел".
Мужскую и женскую награду как лучшие актеры драматических сериалов взяли Питер Динклэйдж ("Игра престолов") и Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), как актеры комедийных сериалов - Тони Шэлуб ("Удивительная миссис Мейзел") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь").
Мини-сериал "Фосси/Вердон" был отмечен сразу двумя наградами - за лучшие мужскую и женскую роль в телефильме или мини-сериале, в этих номинациях победили сыгравшие звездную пару хореографа и танцовщицы Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс.
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