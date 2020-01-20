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Дальнее зарубежье 20.01.2020 11:30

На юго-восток Австралии после песчаной бури обрушился град размером с мяч для гольфа

Сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии, сообщает в понедельник австралийский телеканал 7News.

Град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и Австралийскую столичную территорию. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.

В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

Менее чем за сутки до этого на штат Новый Южный Уэльс обрушилась песчаная буря. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей. Во время бури скорость порывов ветра достигала 100 км/ч.

Между тем, в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб. Австралийские официальные лица заявили BBC, что сезон лесных пожаров будет продолжаться еще много месяцев.

С сентября в результате пожаров в Австралии погибли не менее 30 человек, разрушено более 2 тыс. домохозяйств. Огонь уничтожил около 10 млн га лесных массивов. Погибло огромное количество животных, в том числе коал и кенгуру.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ШТОРМ, ГРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]