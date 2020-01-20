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СНГ 20.01.2020 11:58

Учителей русскоязычных школ Украины обучат преподавать на украинском

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", - заявила Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, не будет ли у детей, особенно в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией, из-за резкого перехода с русского на украинский язык, министр отметила, что будет определенный адаптационный период, а по результатам первого года можно посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, почему Украина для русского языка не отсрочила переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года, как для языков Европейского Союза, Новосад отметила, что в первую очередь это было аргументировано близостью языков. По словам министра, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском, поскольку русский и украинский язык относятся к одной языковой группе и в русскоязычной среде украинский язык в той или иной мере всегда присутствует.

"Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным", - уверена министр.

Как сообщалось, с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

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Тэги: УКРАИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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