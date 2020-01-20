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Большинство россиян считают, что в стране есть политзаключенные - опрос

Более 60% россиян уверены, что в РФ есть осужденные за свои политические взгляды или за намерение участвовать в политической жизни. Это максимальный показатель с 2004 года, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь, 22% респондентов придерживаются, по данным опроса, противоположного мнения. Это, отмечают в "Левада-центре", минимальный показатель за указанный период.

При этом социологи указывают, что большинство сограждан (68%) чувствуют себя свободными. О несвободе в обществе сообщили 31% россиян.

Опрос был проведен 12 - 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]