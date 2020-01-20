Большинство россиян считают, что в стране есть политзаключенные - опрос

Более 60% россиян уверены, что в РФ есть осужденные за свои политические взгляды или за намерение участвовать в политической жизни. Это максимальный показатель с 2004 года, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
В свою очередь, 22% респондентов придерживаются, по данным опроса, противоположного мнения. Это, отмечают в "Левада-центре", минимальный показатель за указанный период.
При этом социологи указывают, что большинство сограждан (68%) чувствуют себя свободными. О несвободе в обществе сообщили 31% россиян.
Опрос был проведен 12 - 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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