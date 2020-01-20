Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.01.2020 17:55

В Казахстане в 2019 году были задержаны 46 журналистов, сообщают правозащитники

В Казахстане в прошлом году были задержаны более 40 журналистов, 26 работников СМИ обвинялись в клевете, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".

Фондом было зафиксировано в 2019 году 46 задержаний журналистов, 10 фактов угроз журналистам и СМИ, 17 фактов нападений.

"Обвинения в уголовном порядке: клевета и оскорбление - 26, распространение заведомо ложной информации - 7, возбуждение розни - 5, участие в деятельности запрещенной организации - 7, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти - 3", - приводит статистику фонд.

Кроме того, в прошедшем году к представителям СМИ были заявлены суммы возмещения морального вреда в размере более 101 млн тенге. Текущий курс тенге - 376,51/$1.

"Взысканные суммы возмещения морального вреда - 9 млн 415 тыс. тенге", - отмечается в сообщении.

По данным "Адил соз", среди авторов требований к СМИ: госслужащие - 22, юридические лица - 22, граждане - 22.

В 2019 году было вынесено 76 судебных решений, из них в пользу СМИ и граждан - 45.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЖУРНАЛИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


Похожие новости


Сноуден стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана Иностранным журналистам для работы на досрочных президентских выборах в Казахстане нужна аккредитация - МИД Бакинский Госуниверситет посетила группа журналистов из Казахстана Более 150 журналистов уже аккредитованы на переговоры "шестерки" и Ирана в Алматы В Казахстане принят Кодекс этики журналистов В Казахстане усиливается давление на оппозиционных журналистов - "Репортеры без границ"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]