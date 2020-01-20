В Казахстане в 2019 году были задержаны 46 журналистов, сообщают правозащитники

В Казахстане в прошлом году были задержаны более 40 журналистов, 26 работников СМИ обвинялись в клевете, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".
Фондом было зафиксировано в 2019 году 46 задержаний журналистов, 10 фактов угроз журналистам и СМИ, 17 фактов нападений.
"Обвинения в уголовном порядке: клевета и оскорбление - 26, распространение заведомо ложной информации - 7, возбуждение розни - 5, участие в деятельности запрещенной организации - 7, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти - 3", - приводит статистику фонд.
Кроме того, в прошедшем году к представителям СМИ были заявлены суммы возмещения морального вреда в размере более 101 млн тенге. Текущий курс тенге - 376,51/$1.
"Взысканные суммы возмещения морального вреда - 9 млн 415 тыс. тенге", - отмечается в сообщении.
По данным "Адил соз", среди авторов требований к СМИ: госслужащие - 22, юридические лица - 22, граждане - 22.
В 2019 году было вынесено 76 судебных решений, из них в пользу СМИ и граждан - 45.
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