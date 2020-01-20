Число перебежчиков из КНДР в Южную Корею в 2019 году стало рекордно низким с 2001 года

Число граждан Северной Кореи, которые в 2019 году бежали из страны на юг, стало рекордно низким почти за 20 последних лет - с 2001 года, говорится в заявлении министерства Южной Кореи по делам объединения, которое цитируют западные СМИ.
Так, в 2019 году в Южную Корею бежали 1047 северокорейцев, а всего с 1948 года по состоянию на конец декабря минувшего года на Юг бежали более 33,5 тыс. граждан КНДР, отмечается в заявлении.
При этом, среди всех перебежчиков из Северной Кореи в прошлом году 81% - женщины. Западные СМИ отмечают, что для женщин предпринять попытку бегства в Южную Корею легче, поскольку женщины не всегда официально трудоустроены, и им проще скрыть от властей свое отсутствие.
Наибольшее число удачных попыток бегства было предпринято северокорейскими гражданами в 2009 году - 2914. Однако после прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году это число начало снижаться.
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