BAE Systems заплатит $2 млрд за оборонные активы UTC и Raytheon

Британский оборонный концерн BAE Systems Plc договорился о приобретении американских активов в сфере оборонных технологий общей стоимостью более $2 млрд, которые Raytheon Inc. и United Technologies Corp. (UTC) были вынуждены продать, чтобы получить одобрение антимонопольных органов на их слияние.
В пресс-релизе компании сообщается, что она заплатит $1,93 млрд за бизнес систем глобального позиционирования (GPS), принадлежащий подразделению UTC Collins Aerospace, и $275 млн за бизнес тактических радиостанций для воздушной связи, которым владеет Raytheon.
"Оба бизнеса являются весомым дополнением к нашему бизнесу электронных систем, базирующемуся в США", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что приобретение этих активов зависит от успешного завершения сделки по слиянию Raytheon и UTC, о которой было объявлено в июне.
Акции BAE подскочили на торгах в Лондоне в понедельник почти на 3%. С начала года капитализация компании выросла на 13,5% и составляет около 20 млрд фунтов стерлингов ($26 млрд).
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