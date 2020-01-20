Эстония увековечила в монете 2 евро память о первооткрывателе Антарктиды

Банк Эстонии на следующей неделе выпускает в обращение монету достоинством в 2 евро, посвященную юбилею открытия Антарктиды, сообщила BNS пресс-служба Центробанка.

Тираж монеты составляет 750 тыс. экземпляров, карт с монетами будет продано 10 000 экземпляров, стоимость одной карты составит 10 евро.

В этом году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды. Это историческое событие связано и с Эстонией, напоминают в Таллине, поскольку одним из первых людей, в 1820 году увидевших Антарктиду и задокументировавших это событие, был уроженец острова Сааремаа (тогда - о.Эзель Лифляндской губернии Российской империи - ИФ), балтийский немец, мореплаватель Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллинсгаузен.

В Российской империи адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды и действительный член Русского географического общества с 19 сентября 1845 года известен под именем Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена.

Авторами проекта монеты и карты к ней являются художники Тийю Пирско и Мати Веэрметс. На монете изображен шлюп "Восток" - корабль 1-й русской антарктической кругосветной экспедиции 1819-1821 годов под командованием Беллинсгаузена.

Торжественная презентация сувенирной монеты и карты к ней "Antarktika 200" состоится 27 января в Морском музее в Таллине.