Эстония увековечила в монете 2 евро память о первооткрывателе Антарктиды

Банк Эстонии на следующей неделе выпускает в обращение монету достоинством в 2 евро, посвященную юбилею открытия Антарктиды, сообщила BNS пресс-служба Центробанка.
Тираж монеты составляет 750 тыс. экземпляров, карт с монетами будет продано 10 000 экземпляров, стоимость одной карты составит 10 евро.
В этом году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды. Это историческое событие связано и с Эстонией, напоминают в Таллине, поскольку одним из первых людей, в 1820 году увидевших Антарктиду и задокументировавших это событие, был уроженец острова Сааремаа (тогда - о.Эзель Лифляндской губернии Российской империи - ИФ), балтийский немец, мореплаватель Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллинсгаузен.
В Российской империи адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды и действительный член Русского географического общества с 19 сентября 1845 года известен под именем Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена.
Авторами проекта монеты и карты к ней являются художники Тийю Пирско и Мати Веэрметс. На монете изображен шлюп "Восток" - корабль 1-й русской антарктической кругосветной экспедиции 1819-1821 годов под командованием Беллинсгаузена.
Торжественная презентация сувенирной монеты и карты к ней "Antarktika 200" состоится 27 января в Морском музее в Таллине.
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