Отрицательное внешнеторговое сальдо Грузии в 2019г снизилось на 8,5%, Азербайджан - в первой десятке основных торговых партнеров

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Грузии в 2019 году составило $5 млрд 291,8 млн, что на 8,5% меньше, чем в 2018 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики.
Внешнеторговый оборот страны в прошлом году вырос на 2,7% - до $12 млрд 834,7 млн. Экспорт увеличился на 12,4% - до $3 млрд 771,5 млн, а импорт снизился на 0,8%, до $9 млрд 63,2 млн.
В 2019 году Грузия осуществляла экспортно-импортные операции со 139 странами (в 2018 году - 147 стран). Отрицательный торговый баланс у республики сложился с 92 странами, положительный - с 47 странами (против 100 и 47 стран соответственно годом ранее).
По информации статслужбы, торговый оборот Грузии со странами СНГ увеличился на 1,8% - до $4 млрд 441,6 млн (34,6% всего внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза - сократился на 2,8%, до $3 млрд 147,2 млн (24,5%).
Крупнейшим торговым партнером Грузии в прошлом году была Турция, на долю которой пришлось 14,1% всего внешнеторгового оборота. На втором месте - Россия (11,5%), на третьем - Китай (8,5%). В первой десятке основных торговых партнеров также Азербайджан (8,2%), Армения (5,3%), Украина (5,1%), США (4,1%), Германия (3,9%), Болгария (3,2%), Румыния (3%).
Грузия в 2019 году экспортировала в основном легковые автомобили (реэкспорт, 18,2% всего экспорта), медные руды и концентраты (17,3%), ферросплавы (8%), натуральное виноградное вино (5,9%), лечебные средства (4,6%). Наибольший объем импорта пришелся на нефть и нефтепродукты (8,4% всего импорта), легковые автомобили (7,2%), медные руды и концентраты (6,7%), лекарственные средства (3,9%), нефтяные газы и газовые углеводороды (3,6%).
В 2018 году внешнеторговый оборот Грузии составил $12 млрд 492,5 млн - на 17% больше, чем в 2017 году. Экспорт увеличился на 22,7% - до $3,355,7 млрд, импорт - на 15%, до $9,136,7 млрд.
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Вопрос введения в Ливию международных сил, о чем говорит Сарадж, нужно решать консенсусом - МИД РФ
Рестораны в отелях Турции начали указывать состав блюд
Ухудшение экологической ситуации подорвет отрасли, генерирующие более половины мирового ВВП - ВЭФ
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Вопрос о депутатском иммунитете для Нетаньяху парламент Израиля рассмотрит в течение этой недели
Еврокомиссия выделит 900 млн евро в 2020 году на гуманитарную помощь
В Казахстане в 2019 году были задержаны 46 журналистов, сообщают правозащитники
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе