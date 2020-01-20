Отрицательное внешнеторговое сальдо Грузии в 2019г снизилось на 8,5%, Азербайджан - в первой десятке основных торговых партнеров

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Грузии в 2019 году составило $5 млрд 291,8 млн, что на 8,5% меньше, чем в 2018 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

Внешнеторговый оборот страны в прошлом году вырос на 2,7% - до $12 млрд 834,7 млн. Экспорт увеличился на 12,4% - до $3 млрд 771,5 млн, а импорт снизился на 0,8%, до $9 млрд 63,2 млн.

В 2019 году Грузия осуществляла экспортно-импортные операции со 139 странами (в 2018 году - 147 стран). Отрицательный торговый баланс у республики сложился с 92 странами, положительный - с 47 странами (против 100 и 47 стран соответственно годом ранее).

По информации статслужбы, торговый оборот Грузии со странами СНГ увеличился на 1,8% - до $4 млрд 441,6 млн (34,6% всего внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза - сократился на 2,8%, до $3 млрд 147,2 млн (24,5%).

Крупнейшим торговым партнером Грузии в прошлом году была Турция, на долю которой пришлось 14,1% всего внешнеторгового оборота. На втором месте - Россия (11,5%), на третьем - Китай (8,5%). В первой десятке основных торговых партнеров также Азербайджан (8,2%), Армения (5,3%), Украина (5,1%), США (4,1%), Германия (3,9%), Болгария (3,2%), Румыния (3%).

Грузия в 2019 году экспортировала в основном легковые автомобили (реэкспорт, 18,2% всего экспорта), медные руды и концентраты (17,3%), ферросплавы (8%), натуральное виноградное вино (5,9%), лечебные средства (4,6%). Наибольший объем импорта пришелся на нефть и нефтепродукты (8,4% всего импорта), легковые автомобили (7,2%), медные руды и концентраты (6,7%), лекарственные средства (3,9%), нефтяные газы и газовые углеводороды (3,6%).

В 2018 году внешнеторговый оборот Грузии составил $12 млрд 492,5 млн - на 17% больше, чем в 2017 году. Экспорт увеличился на 22,7% - до $3,355,7 млрд, импорт - на 15%, до $9,136,7 млрд.