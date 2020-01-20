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Дальнее зарубежье 20.01.2020 16:40

Эрдоган исключил возможность своих переговоров с Хафтаром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен вести диалог с маршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, передает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие СМИ.

"Я не сяду за один стол с террористом", - сказал Эрдоган в понедельник.

Эрдоган указал на то, что сам он поддерживает в ходе ливийского процесса главу правительства национального согласия Файеза Сараджа, в то время как российская сторона общается с Хафтаром.

Президент Турции заявил журналистам, которые сопровождали его в самолете в Турцию, что Анкара "готова предпринять необходимые меры, если силы Хафтара не выполнят свои обязательства".

Он подчеркнул, что Турция выполнила свои обязанности в процессе поиска дипломатического решения ливийского кризиса.

Эрдоган утверждал, что благодаря содействию Турции появилась база для мирных переговоров по Ливии, а ее шаги привнесли баланс в этот процесс. При этом он подчеркнул, что "Турция не является стороной, ведущей переговоры в рамках попыток решения ливийской проблемы".

"Мы сообщили об этом российскому президенту Владимиру Путину", - заявил Эрдоган.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]