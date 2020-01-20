Эрдоган исключил возможность своих переговоров с Хафтаром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен вести диалог с маршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, передает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие СМИ.
"Я не сяду за один стол с террористом", - сказал Эрдоган в понедельник.
Эрдоган указал на то, что сам он поддерживает в ходе ливийского процесса главу правительства национального согласия Файеза Сараджа, в то время как российская сторона общается с Хафтаром.
Президент Турции заявил журналистам, которые сопровождали его в самолете в Турцию, что Анкара "готова предпринять необходимые меры, если силы Хафтара не выполнят свои обязательства".
Он подчеркнул, что Турция выполнила свои обязанности в процессе поиска дипломатического решения ливийского кризиса.
Эрдоган утверждал, что благодаря содействию Турции появилась база для мирных переговоров по Ливии, а ее шаги привнесли баланс в этот процесс. При этом он подчеркнул, что "Турция не является стороной, ведущей переговоры в рамках попыток решения ливийской проблемы".
"Мы сообщили об этом российскому президенту Владимиру Путину", - заявил Эрдоган.
19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии.
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