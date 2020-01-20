Столтенберг приветствовал перспективу прямых авиарейсов между Белградом и Приштиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг распространил в понедельник заявление по случаю договоренности о прямых авиарейсах между Белградом и Приштиной.

"Я приветствую планы Eurowings и Lufthansa Group организовать прямые рейсы между Белградом и Приштиной на основе подписанных сегодня в Берлине писем о намерениях", - говорится в документе.

По словам Столтенберга, это "важный шаг, который облегчит и ускорит передвижение людей и товаров в регионе Западных Балкан".

При этом генсек альянса напомнил, что командующий международной миссией KFOR (Сил для Косово) под руководством НАТО сохраняет свои полномочия в воздушном пространстве над Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. И НАТО продолжит участвовать в процессе нормализации авиационного сообщения на Балканах.

В понедельник авиакомпания Lufthansa проинформировала власти Косово о намерении открыть воздушный маршрут между Приштиной и Белградом в ближайшем будущем. Самолеты между этими городами не летают уже 20 лет.

Церемония, в ходе которой представитель авиакомпании передал управлению гражданской авиации Косово письмо о намерениях и попросил власти Косово оказать необходимую поддержку, состоялась в посольстве США в Берлине.

После нее глава косовской администрации Хашим Тачи заявил, что восстановление авиарейсов является важным шагом для нормализации ситуации на Балканах.