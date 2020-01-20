Турция до сих пор направляла в Ливию только военных инструкторов - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара направила в Ливию только группу военных инструкторов, пишет газета "Дейли сабах".
"Эрдоган также затронул тему присутствия турецких сил в Ливии и критику некоторых сторон относительно решения Турции оказать военную помощь ливийскому законному правительству", - пишет газета.
"Турция направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки военнослужащих", - отмечает издание, ссылаясь на слова Эрдогана.
В то же время, президент Турции отметил, что в Ливии присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.
В частности, по словам турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. "С одной стороны, у "Вагнера" там 2,5 тыс. бойцов. Почему этот вопрос не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают", - отметил Эрдоган.
По его словам, "речь идет не только о "Вагнере", там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера".
"Администрация Абу-Даби берет все возможные ресурсы, которые может найти (для поддержки Хафтара - ИФ)", - добавил Эрдоган.
Ранее в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.
"Я должен заявить о серьезной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наемников. Этому нужно положить конец", - привела его слова радиостанция "Франс-энфо". Речь идет о выдержках из выступления Макрона на конференции в Берлине по Ливии, распространенных Елисейским дворцом.
Турция в Ливийском конфликте поддерживает находящееся в Триполи правительство национального согласия, а не ЛНА.
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Вопрос введения в Ливию международных сил, о чем говорит Сарадж, нужно решать консенсусом - МИД РФ
Египет подписал соглашения на разведочные работы на нефть и газ на общую сумму более $450 млн
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Представители Казахстана и "Белнефтехима" обсудили возможные объемы поставок нефти в Белоруссию
Рестораны в отелях Турции начали указывать состав блюд
Ухудшение экологической ситуации подорвет отрасли, генерирующие более половины мирового ВВП - ВЭФ
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе