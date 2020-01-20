Вопрос о депутатском иммунитете для Нетаньяху парламент Израиля рассмотрит в течение этой недели

Кнессет (парламент) Израиля на этой неделе обсудит запрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху на предоставление ему парламентской неприкосновенности, сообщил спикер законодательного органа Юлий Эдельштейн.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки, в мошенничестве и обмане общественного доверия.

В начале января премьер подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему депутатского иммунитета.

По словам Эдельштейна, которого цитируют израильские СМИ, просьба премьера будет рассмотрена специально учреждаемой комиссией, которая должна будет решить, можно или нет привлекать Нетаньяху к уголовной ответственности, пока он в кнессете.

По данным израильских СМИ, премьер надеется, что до внеочередных парламентских выборов, намеченных на 2 марта, получит отсрочку от судебного процесса.