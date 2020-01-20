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Дальнее зарубежье 20.01.2020 18:45

Вопрос о депутатском иммунитете для Нетаньяху парламент Израиля рассмотрит в течение этой недели

Кнессет (парламент) Израиля на этой неделе обсудит запрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху на предоставление ему парламентской неприкосновенности, сообщил спикер законодательного органа Юлий Эдельштейн.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки, в мошенничестве и обмане общественного доверия.

В начале января премьер подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему депутатского иммунитета.

По словам Эдельштейна, которого цитируют израильские СМИ, просьба премьера будет рассмотрена специально учреждаемой комиссией, которая должна будет решить, можно или нет привлекать Нетаньяху к уголовной ответственности, пока он в кнессете.

По данным израильских СМИ, премьер надеется, что до внеочередных парламентских выборов, намеченных на 2 марта, получит отсрочку от судебного процесса.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ИММУНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]