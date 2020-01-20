Рестораны в отелях Турции начали указывать состав блюд

Рестораны и другие заведения общепита в Турции с 1 января обязали указывать полный состав блюд и наличие в них аллергенов, сообщает телеканал A Haber.
"С 1 января все заведения общепита в Турции, в том числе рестораны в отелях, обязаны информировать потребителей о составе блюд – в частности, указывать аллергены, калорийность и содержание сахара. Информация будет доступна в меню, на специальных досках и плакатах", — передает телеканал.
Таким образом, посетители турецких ресторанов смогут узнать о наличии в блюде таких аллергенов, как глютенсодержащие злаки, яйца, горчица, сельдерей, арахис, люпин, рыба, соя, орехи, ракообразные и моллюски, семена кунжута, молоко и продукты их переработки, диоксид серы и сульфиды.
Кроме того, состав и аллергены будут указаны на расфасованных продуктах.
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