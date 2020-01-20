Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.01.2020 17:23

МИД РФ надеется, что США свернут военное присутствие в Сирии

В Москве надеются, что США реализуют объявленное ранее намерение и свёрнут военное присутствие в Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы хотели бы надеяться, что Соединённые Штаты в конечно итоге воспримут те импульсы, которые поступают от нас, которые поступают из Дамаска и все же реализуют ранее заявленное на высшем уровне в США намерение свернуть военное присутствие на территории Сирийской Арабской Республики", - заявил он журналистам в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, СИРИЯ


Похожие новости


РФ и США продолжат диалог по стратегической стабильности в формате венских консультаций - МИД РФ Зариф и Лавров провели встречу в Дели - иранский телеканал Встреча глав правительств стран ШОС состоится впервые в Индии в ноябре Убийство США Сулеймани не укладывается ни в какие рамки - Лавров Лавров и Зариф обсудят СВПД и Сирию Россия осуждает теракт в Сомали, он направлен на дестабилизацию ситуации в стране - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]