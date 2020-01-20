МИД РФ надеется, что США свернут военное присутствие в Сирии

В Москве надеются, что США реализуют объявленное ранее намерение и свёрнут военное присутствие в Сирии, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы хотели бы надеяться, что Соединённые Штаты в конечно итоге воспримут те импульсы, которые поступают от нас, которые поступают из Дамаска и все же реализуют ранее заявленное на высшем уровне в США намерение свернуть военное присутствие на территории Сирийской Арабской Республики", - заявил он журналистам в Москве.