Кадыров заявил, что не собирается покидать пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
"Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской республики. Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской республике", - заявил Кадыров в ходе совещании в Доме правительства в Грозном.
Он подчеркнул, что ему "никто и ничего не предлагал, и все это - выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы".
Ранее в СМИ появилась информация, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу.
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