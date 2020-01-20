Кадыров заявил, что не собирается покидать пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.

"Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской республики. Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской республике", - заявил Кадыров в ходе совещании в Доме правительства в Грозном.

Он подчеркнул, что ему "никто и ничего не предлагал, и все это - выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы".

Ранее в СМИ появилась информация, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу.