МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,3%. Оценку изменения ВВП России фонд оставил прежней - рост на 1,9%. Это говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook. Update).

В 2021 году МВФ ожидает, что мировой ВВП увеличится на 3,4%, что на 0,2 п.п. ниже уровня, который прогнозировался им в октябрьском прогнозе. Оценка роста российской экономики осталась неизменной - 2% в 2021 году. Оценка роста ВВП РФ в следующем году также осталась неизменной - 2%.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020-2021 годы снижен на 0,2 п.п. - до 4,4% и 4,6% соответственно.

Оценка роста экономики Индии в текущем году снижена на 1,2 п.п., до 5,8%, в 2021 году - на 0,9 п.п., до 6,5%. Прогноз роста ВВП Бразилии, напротив, повышен на 0,2 п.п., до 2,2%, в 2020 году и снижен на 0,1 п.п., до 2,3%, в 2021 году. Китайская экономика, по ожиданиям МВФ, в 2020 году вырастет на 6% (улучшение на 0,2 п.п.), в 2021 году - на 5,8% (снижение на 0,1 п.п.).

Оценка роста ВВП развитых стран в 2020 году, так же как и мировой экономики, снижена на 0,1 п.п., до 1,6%, в 2021 году рост также составит 1,6% (прогноз не изменился).

Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 п.п., до 2%, на следующий остался без изменений - 1,7%. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет на 1,3% (в октябре рост оценивался в 1,4%), в 2021 году - на 1,4% (прогноз сохранен).

Экономика Японии в текущем году вырастет на 0,7% (оценка повышена на 0,2 п.п.), в 2021 году - на 0,5% (прогноз не изменился).

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2020-2021 годы остался прежним - 1,4% и 1,5% соответственно.