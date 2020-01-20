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ТЭК 20.01.2020 17:49

Представители Казахстана и "Белнефтехима" обсудили возможные объемы поставок нефти в Белоруссию

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев провел встречу с вице-президентом госконцерна Белоруссии "Белнефтехим" Андреем Бунаковым, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

"17 января текущего года состоялась встреча министра энергетики Ногаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Ничкасовым и вице-президентом Белорусского государственного концерна по нефти и химии Бунаковым", - говорится в сообщении Минэнерго Казахстана, распространенном в понедельник.

Отмечается, что стороны обсудили проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Белоруссию, а также возможные объемы поставок.

Как уточнили в ведомстве, проект соглашения на данный момент рассматривается государственными органами. Предполагается, что поставки начнутся после того, как документ вступит в силу.

"Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, являются поставки трубопроводным транспортом. Но в случае, если экономика мультимодальных поставок будет "проходимая", то такие поставки тоже возможны", - отмечают в министерстве.

В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что для осуществления поставок необходима "коммерческая заинтересованность" казахстанских компаний в поставках нефти и нефтепродуктов в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что представители "Белнефтехима" планируют прибыть в Казахстан до 20 января и провести встречу по обсуждению поставок нефти в Белоруссию.

В октябре Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Нур-Султан в октябре 2019 года, казахстанская нефть и нефтепродукты могут поставляться транзитом через территорию России. Он отметил, что соответствующие консультации с российской стороной пройдут в ближайшее время.

В начале декабря вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.

Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]