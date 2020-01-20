Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев провел встречу с вице-президентом госконцерна Белоруссии "Белнефтехим" Андреем Бунаковым, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.
"17 января текущего года состоялась встреча министра энергетики Ногаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Ничкасовым и вице-президентом Белорусского государственного концерна по нефти и химии Бунаковым", - говорится в сообщении Минэнерго Казахстана, распространенном в понедельник.
Отмечается, что стороны обсудили проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Белоруссию, а также возможные объемы поставок.
Как уточнили в ведомстве, проект соглашения на данный момент рассматривается государственными органами. Предполагается, что поставки начнутся после того, как документ вступит в силу.
"Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, являются поставки трубопроводным транспортом. Но в случае, если экономика мультимодальных поставок будет "проходимая", то такие поставки тоже возможны", - отмечают в министерстве.
В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что для осуществления поставок необходима "коммерческая заинтересованность" казахстанских компаний в поставках нефти и нефтепродуктов в Белоруссию.
Ранее сообщалось, что представители "Белнефтехима" планируют прибыть в Казахстан до 20 января и провести встречу по обсуждению поставок нефти в Белоруссию.
В октябре Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Нур-Султан в октябре 2019 года, казахстанская нефть и нефтепродукты могут поставляться транзитом через территорию России. Он отметил, что соответствующие консультации с российской стороной пройдут в ближайшее время.
В начале декабря вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.
Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Вопрос введения в Ливию международных сил, о чем говорит Сарадж, нужно решать консенсусом - МИД РФ
Рестораны в отелях Турции начали указывать состав блюд
Ухудшение экологической ситуации подорвет отрасли, генерирующие более половины мирового ВВП - ВЭФ
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Вопрос о депутатском иммунитете для Нетаньяху парламент Израиля рассмотрит в течение этой недели
Еврокомиссия выделит 900 млн евро в 2020 году на гуманитарную помощь
В Казахстане в 2019 году были задержаны 46 журналистов, сообщают правозащитники
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе